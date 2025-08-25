فانتازي.. تأكد غياب ساكا عن مباراة ليفربول وشكوك حول القائد

كتب - محمد القرش:

تقرر غياب بوكايو ساكا (10 مليون جنيه إسترليني) عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، بما في ذلك رحلة أرسنال إلى ليفربول يوم الأحد المقبل. (وفقا لـ "ديلي ميل" البريطانية)

وخرج اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مصابًا في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال فوز الجانرز 5-0 على ليدز يونايتد يوم السبت.

كما غادر القائد مارتن أوديجارد (8 مليون جنيه إسترليني) أرض الملعب في وقت سابق من المباراة، ممسكًا بكتفه الأيمن الذي وُّضع في حمالة عندما غادر الملعب.

وأبدى نادي أرسنال تفاؤله بشأن عدم تعرض اللاعب لإصابة طويلة الأمد، لكنه لا يزال مهدد بالغياب عن مواجهة ليفربول.

ويأتي ذلك في أعقاب إصابة الركبة التي تعرض لها كاي هافرتز خلال فوز الجانرز على مانشستر يونايتد في الأسبوع الافتتاحي، حيث سيغيب الألماني لفترة غير محددة.

وبلغت نسبة إمتلاك ساكا في فانتازي الدوري الإنجليزي 15.5%، بينما تم اختيار أوديجارد من قبل 3.5% من مدرب فانتازي.

وكان ساكا قد غاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر ونصف في الموسم الماضي بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى في ديسمبر، قبل أن يعود في الأول من أبريل، بينما غاب أوديجارد عن 12 مباراة بسبب إصابة في الكاحل تعرض بسبب إصابة تعرض لها في سبتمبر.