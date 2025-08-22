مباريات الأمس
أفضل فريق لخاصية "وايلد كارد" في فانتازي الدوري الإنجليزي

12:39 م الجمعة 22 أغسطس 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

يقدم كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي النصائح للمدربين الذي فعّلوا خاصية "الوايلد كارد" بالجولة الثانية من البريميرليج.

وإذا كنت تقوم ببناء فريق جديد تمامًا للأسبوع الثاني، فمن الأفضل تجاهل محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) وزملائه في فريق ليفربول مؤقتًا، بسبب جدول مبارياتهم الصعب، بجانب عدم الاستقرار على لاعبي خط الهجوم مع الدخول في مفاوضات لضم إيزاك.

في حين أنه لا يمكن إنكار أن صلاح لا يزال قادرًا على تحقيق الكثير من النقاط في المباراتين التاليتين، فمن العادل أن نقول إن بوكايو ساكا (10 ملايين جنيه إسترليني) وبرونو فرنانديز (9 ملايين جنيه إسترليني) لديهما حظ أوفر خلال المباريات المقبلة.

أفضل فريق "وايلد كارد"

حراسة المرمى: سيلس (نوتنجهام) - دوبرافكا (بيرنلي).

الدفاع: كوكوريلا (تشيلسي) - باتريك دورجو (اليونايتد) - ماركوس سينسي (بورنموث) - روندون (ليدز) - فان دي فين (توتنهام).

الوسط: بالمر (تشيلسي) - ساكا (أرسنال) - فيرنانديز (اليونايتد) - إندرسون (نوتنجهام) - جوشوا كينج (فولهام).

الهجوم: هالاند (السيتي) - لارسن (ولفرهامبتون) - إيفانيلسون (بورنموث).

