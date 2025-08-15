من هم نجوم الفانتازي المميزين في فترة الإعداد قبل الموسم؟

قبل انطلاق الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي، يتم الكشف عن اللاعبين الذين كانوا في أفضل مستوياتهم في الصيف استعدادا للموسم الجديد.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بمباراة تجمع بين فريقي ليفربول وبورنموث اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن أفضل اللاعبين، خلال المباريات الودية هذا الصيف.

أولي واتكينز "أستون فيلا 9 مليون جنيه إسترليني"

مهاجم أستون فيلا لعب خمس مباريات في فترة الإعداد قبل بداية الموسم، سجل في جميع مبارياته خلال الصيف، بجانب تقديمه تمريرة حاسمة، لذا فإنه يمتلك فرصة كبيرة في الجولة الأولى.

وسجل واتكنز ثلاثة من أهدافه في فترة الإعداد ضد كلا من آينتراخت فرانكفورت، روما وفياريال، وهي أندية أنهت الموسم الماضي 2024-2025، ضمن المراكز الخمسة الأولى في دورياتها، مما يعني أن لم يكن يواجه منافسين أقل من المستوى.

وعن فترة ما قبل الموسم قال واتكينز: "فترة الإعداد للموسم تعد مهمة وحاسمة للغاية، في الموسم الماضي لم أحظى بفرصة للمشاركة في مباريات ما قبل الموسم مع الفريق، بالنسبة لي من المهم المشاركة في المباريات الإعدادية قبل الموسم لكي أبدأ الموسم بكل قوة.

هاري ويلسون فولهام "5.5 مليون جنيه إسترليني"

ونجح ويلسون في تسجيل خمسة أهداف خلال الصيف، ضد أبردين الاسكتلندي والآخر ضد نوتنجهام فورست، هذان الهدفان، مهمين للغاية، خاصة ضد فورست الذي يعرف بدفاعه القوي مع نونو سانتو

كما أن ويلسون سجل في الفوز 4-2 على الاتحاد، حيث أظهر شكلا جديدا للحصول على النقاط، عن طريق تمريرة حاسمة إلى خورخي كوينكا من لعبة ثابتة في نفس المباراة.

وأحد أهداف ويلسون خلال الصفي جاء من ركلة جزاء ورغم غياب راؤول خيمينيز (6.5 مليون جنيه إسترليني) عن تلك المباراة، لكن هذا يشير على الأقل إلى أن ويلسون من بين مُنفذي ركلات الجزاء المفضلين لدى فولهام، ليثبت أنه قادر على أن يكون عنصرًا فعالًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس 7.5 مليون جنيه إسترليني)

ومهاجم كريستال بالاس ساهم هو الآخر في 5 أهداف، حيث سجل أربعة أهداف وصنع آخر في آخر ثلاث مباريات ودية خاضها خلال فترة ما قبل الموسم، وتوج ذلك بركلة جزاء في مباراة الدرع الخيرية.

وتم تنفيذ ركلة الجزاء تلك ضد ليفربول بوجود إيبيريتشي إيزي (7.5 مليون جنيه إسترليني) على أرض الملعب أيضًا، وهو الشخص الذي تقاسم معه ماتيتا واجبات تنفيذ ركلات الجزاء في موسم 2024/2025.

والمهاجم الفرنسي مستعد بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي، عندما تأثر استعداده للموسم الجديد بالمشاركة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية 2024، لم يشارك ماتيتا سوى لمدة 45 دقيقة في الجولة الأولى من فانتازي موسم 2024/25، بينما سجل في مباراة واحدة فقط من مبارياته الثماني الأولى.

كودي جاكبو (ليفربول 7.5 مليون جنيه إسترليني)

ولم يكن محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) أو الوافد الجديد فلوريان فيرتز (8.5 مليون جنيه إسترليني) على رأس قائمة العائدات الهجومية لليفربول في فترة ما قبل الموسم، حيث تفوق جاكبو عليهما، بعدما سجل أربعة أهداف وصنع آخر، كان أبرز ما قدمه اللاعب الهولندي هو تسجيله هدفين في مرمى أتليتيك بلباو في بداية شهر أغسطس.

وبعد إعادة تصنيفه كلاعب خط وسط في Fantasy هذا الموسم، يستفيد جاكبو الآن من نقاط إضافية للأهداف والشباك النظيفة، بينما تعززت جاذبيته بعد رحيل منافسه في المركز لويس دياز في الصيف، والسبب في ذلك جزئيا هو أن أي لاعب من ليفربول لم يتمكن من تحسين إجمالي دقائق جاكبو في فترة ما قبل الموسم والتي بلغت 379 دقيقة وأنهى فترة ما قبل الموسم بهدف واحد فقط ولم يسجل أي تمريرة حاسمة.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 9.0 مليون جنيه إسترليني

سجل الدولي البرتغالي ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين، مع أربع من مشاركاته الهجومية جاءت ضد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في سلسلة الصيف، اثنين من أهدافه الثلاثة كانت من ركلتي جزاء، وهو ما يشير إلى أنه يحتفظ بواجباته في تسديد ركلات الجزاء على الرغم من وصول برايان مبيومو وماتيوس كونيا.

ودائما ما كانت طرق فرنانديز المتعددة لحصد النقاط نقطة قوة، وقد تجلى ذلك جليًا في الصي،. فإلى جانب هاتين الركلتين، سجل هدفًا من مسافة بعيدة، وتمريرة حاسمة من ركلة ركنية، وتمريرة حاسمة أخرى من اللعب المفتوح، لأنه حصل على أكثر من 22 نقطة مساهمة دفاعية في كل من المواسم الثلاثة الماضية، فهو واحد من أفضل اللاعبين الشاملين في فانتازي.

دفاع نوتنجهام فورست

تم التركيز فقط على هؤلاء اللاعبين الذين قدموا أداء هجوميا قويا حتى هذه اللحظة، لكن دفاع فورست يستحق الثناء على جهوده، لقد حافظوا على نظافة شباكهم في خمس مباريات ودية خاضوها، وهو إجمالي لم يتمكن أي فريق آخر من تحسينه خلال فترة ما قبل الموسم.

ولم يتفوق سوى ليفربول على إجمالي 13 مباراة دون أهداف لفريق فورست في موسم 2024/2025.