فانتازي.. ارتفاع سعر كيفين دي بروين

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأحد ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 20 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كيفين دي بروين (مان سيتي) 9.4 مليون جنيه إسترليني

جوسكو جفارديول (مان سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كارلوس ألكاراز (إيفرتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني أنتوني

روبنسون (فولهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جاكوب جريفز (إيبسويتش) 3.8 مليون جنيه إسترليني

مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 6.4 مليون جنيه إسترليني

كالوم هدسون أودوي (نوتنجهام فورست) 5.1 مليون جنيه إسترليني

سون هيونج مين (توتنهام) 9.7 مليون جنيه إسترليني