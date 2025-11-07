فانتازي.. أفضل 4 لاعبين للجولة 11 من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، 4 لاعبين متوقع تألقهم وحصدهم العديد من النقاط خلال الجولة الحادية عشر من البريميرليج التي تبدأ غدا السبت.

ومن المقرر أن تُغلق نافذة انتقالات الجولة الـ11 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الواحدة ظهر غدا السبت.

مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 7.3 مليون جنيه

يقدم الإنجليزي أفضل مستوياته تحت قيادة شون ديتش، حيث بدأ جميع المباريات الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي التي أشرف عليها مديره الفني الجديد وسجل هدفين.

وكان أحد هذه الأهداف من ركلة جزاء، وهو ما يشير إلى أن جيبس وايت هو أول من يسدد ركلات الجزاء بينما يظل كريس وود (7.2 مليون جنيه إسترليني) على مقاعد البدلاء.

وتم تصنيفه ضمن أفضل ثمانية لاعبي خط وسط من حيث إجمالي التسديدات وكذلك التسديدات داخل منطقة الجزاء في موسم 2025/2026، برصيد 22 و14 على التوالي.

وسيخوض فورست مباراتين على أرضه ضد فرق لم تحافظ على نظافة شباكها خارج أرضها، وهما ليدز يونايتد وبرايتون، يليهما ولفرهامبتون الذي لم يحقق أي فوز على أي ملعب هذا الموسم، في الجولة الرابعة عشرة.

ريان شرقي (مانشستر سيتي) 6.3 مليون جنيه

يعد محمد كودوس (6.6 مليون جنيه إسترليني) وتيجاني رايندرز (5.5 مليون جنيه إسترليني) اللاعبين الأكثر مبيعًا في الجولة 11، لذلك هناك الكثير من مدربي فانتازي الذين يبحثون عن لاعب خط وسط بسعر منخفض إلى متوسط ​​​​هذا الأسبوع.

ومن المؤكد أن زميل ريندرز في فريق مانشستر سيتي، شرقي، يعد من المرشحين لخلافة اللاعب.

وسجل هدفا وصنع آخر في الفوز 3-1 على سوانزي سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وقدم تمريرتين حاسمتين في الجولة العاشرة، في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أغسطس بعد التأثر بالإصابة.

وسجل ريان بعد ذلك كبديل في الفوز 4-1 على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

إيجور ثياجو (برينتفورد) 6.2 مليون جنيه

يبحث مديرو الفانتازي عن بديل لفيكتور جيوكيريس (9 مليون جنيه إسترليني) الذي يتوقع أن يغيب عن مواجهة أرسنال وسندرلاند المقرر لها غدا السبت.

ربما يمكن إعادة استثمار الأموال المتاحة في لاعبين أغلى ثمناً من ليفربول مثل محمد صلاح (14.2 مليون جنيه إسترليني) وفيرجيل فان ديك (6 مليون جنيه إسترليني) في الجولة 12، عندما تصبح مباريات الريدز أكثر ملاءمة.

فقط إيرلينج هالاند (14.8 مليون جنيه إسترليني) سجل في مباريات أكثر من مهاجم برينتفورد الذي سجل ستة أهداف هذا الموسم.

ويعد تياجو أيضًا من بين أفضل ثلاثة مهاجمين من حيث الفرص المحققة للتسجيل والتسديدات على المرمى، بواقع 11 و12 منها على التوالي.

المباراة المقبلة للنحل ستكون ضد فريق نيوكاسل يونايتد، الذي لم يحقق أي فوز خارج الأرض هذا الموسم.

ويلي ذلك لقاءات مع بيرنلي وليدز يونايتد وولفرهامبتون، والتي تحظى جميعها بتقييمات إيجابية في جدول الدوري، في الأسابيع الستة التالية.

تريفو تشالوبا (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه

في الجولة العاشرة، عزز تشالوباه سجله بالبدء في كل مباراة بالدوري كان متاحًا لها هذا الموسم.

وتشير الراحة التي حصل عليها الفريق في منتصف الأسبوع خلال مباراته في دوري أبطال أوروبا ضد كاراباج إلى أن السلسلة ستمتد لفترة أطول.

ولدى تشيلسي فرص قوية في الحفاظ على نظافة شباكه في الجولتين المقبلتين، حيث لم يسجل كلا من ولفرهامبتون وبيرنلي أي أهداف في الجولة الماضي.