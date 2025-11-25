مباريات الأمس
فانتازي.. ارتفاع سعر نجم أرسنال

كتب : محمد القرش

05:44 م 25/11/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

ارتفع سعر نجم أرسنال، إيبريتشي إيزي، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعدل القيمة السوقية للاعبين عادةً بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودًا أو هبوطًا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، وفقًا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيبريتشي إيزي (آرسنال) 7.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كين لويس بوتر (برينتفورد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لوكاس بيريس (بيرنلي) 3.8 مليون جنيه إسترليني

عيسى ديوب (فولهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

خورخي كوينكا (فولهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إليزر مايندا (سندرلاند) 5.3 مليون جنيه إسترليني

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي إيبريتشي إيزي آرسنال

