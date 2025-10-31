مباريات الأمس
فانتازي.. ارتفاع سعر حارس أرسنال قبل الجولة العاشرة

كتب : محمد القرش

10:48 ص 31/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر حارس أرسنال، ديفيد رايا، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديفيد رايا (أرسنال) 5.8 مليون جنيه إسترليني

إسماعيل سار (كريستال بالاس) 6.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

نوني مادويكي (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني

جواو بيدرو (تشيلسي) 7.4 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8 مليون جنيه إسترليني

نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه إسترليني

نيكو ويليامز (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني

إليعازر مايندا (سندرلاند) 5.4 مليون جنيه إسترليني

