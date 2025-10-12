مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

1 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

2 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

فانتازي.. انخفاض سعر لاعب مانشستر يونايتد

كتب : محمد القرش

05:31 م 12/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

انخفض سعر لاعب مانشستر يونايتد، ألتاي بايندير، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جو رودون (ليدز) 4.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إميل سميث رو (فولهام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

ألتاي بايندير (مانشستر يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

سيمون أدينجرا (سندرلاند) 5.2 مليون جنيه إسترليني

مادس هيرمانسن (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

