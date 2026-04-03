الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

نابولي

20:45

ميلان

الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

10:39 ص 03/04/2026
    الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات (1)
    الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات (4)
    الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات (3)
    الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات (2)

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ضيفا على الزمالك، عصر اليوم، في الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثانية والنصف عصر اليوم، على الملعب الفرعي بمقر نادي الزمالك، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في تاريخ الدوري المصري للسيدات، منذ ظهورهما الأول في الموسم الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 68 نقطة خلف مسار حامل اللقب، فيما يأتي الزمالك في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

مباريات اليوم بالدوري المصري للسيدات

جاءت مباريات الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

مودرن سبورت – بالم هيلز

وادي دجلة – اتحاد بسيون

إنبي – رع

بيراميدز – البنك الأهلي

ساك – المصري البورسعيدي

الطيران – المقاولون العرب

قبل القمة الرابعة.. ماذا قدم الأهلي والزمالك بالدوري المصري للسيدات؟

"عرض ضخم وميزة الاختيار".. الدوري السعودي يفتح خزائنه لمحمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري للسيدات

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
أخبار مصر

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
شئون عربية و دولية

تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة