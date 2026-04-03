الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات

قبل القمة الرابعة.. ماذا قدم الأهلي والزمالك بالدوري المصري للسيدات؟

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ضيفا على الزمالك، عصر اليوم، في الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثانية والنصف عصر اليوم، على الملعب الفرعي بمقر نادي الزمالك، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في تاريخ الدوري المصري للسيدات، منذ ظهورهما الأول في الموسم الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 68 نقطة خلف مسار حامل اللقب، فيما يأتي الزمالك في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

مباريات اليوم بالدوري المصري للسيدات

جاءت مباريات الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

مودرن سبورت – بالم هيلز

وادي دجلة – اتحاد بسيون

إنبي – رع

بيراميدز – البنك الأهلي

ساك – المصري البورسعيدي

الطيران – المقاولون العرب

