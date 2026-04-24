الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

22:00

ريال مدريد

صراع القمة يشتعل في الدوري المصري للسيدات.. مسار متصدر والأهلي يقترب من التاريخ

كتب : هند عواد

09:00 ص 24/04/2026

الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات (5)

اشتد الصراع في الدوري المصري للسيدات مع بقاء 3 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي من المسابقة، فما زال يمتلك الأهلي الفرصة لحصد اللقب الأول في مسيرته.

عودة الدوري المصري للسيدات

تعود منافسات الدوري المصري للسيدات، مساء اليوم الجمعة، بخوض الجولة 28 من المسابقة، إذ يواجه الأهلي إنبي، ويستضيف مسار نظيره الطيران.

وكان الدوري المصري متوقفا بسبب فترة التوقف الدولي الذي شهد خوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2026.

وتشهد الجولة 28 المباريات التالية:

بالم هيلز – اتحاد بسيون

وادي دجلة – البنك الأهلي

إنبي – الأهلي

بيراميدز – المصري البورسعيدي

الزمالك – المقاولون العرب

ساك – زد

مسار – الطيران

جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

يتصدر مسار حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 77 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ74 نقطة.

ويبحث الأهلي عن اللقب الأول في مسيرته، منذ ظهوره الأول في المسابقة الموسم الماضي، عندما حل وصيفا.

ويمكن للأهلي حصد اللقب الأول في مسيرته، في حالة الفوز في جميع مبارياته المتبقية، بشرط تعثر مسار في إحدى المباريات المتبقية أمام الطيران واتحاد بسيون وساك.

صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
مجدي الهواري مع أحمد نادر جلال في كواليس تصوير "ما لم يحكى عن بني مزار"
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟
تشييع جثمان الدكتور ضياء العوضي من مسجد التوحيد عقب صلاة الجمعة
