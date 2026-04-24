اشتد الصراع في الدوري المصري للسيدات مع بقاء 3 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي من المسابقة، فما زال يمتلك الأهلي الفرصة لحصد اللقب الأول في مسيرته.

عودة الدوري المصري للسيدات

تعود منافسات الدوري المصري للسيدات، مساء اليوم الجمعة، بخوض الجولة 28 من المسابقة، إذ يواجه الأهلي إنبي، ويستضيف مسار نظيره الطيران.

وكان الدوري المصري متوقفا بسبب فترة التوقف الدولي الذي شهد خوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2026.

وتشهد الجولة 28 المباريات التالية:

بالم هيلز – اتحاد بسيون

وادي دجلة – البنك الأهلي

إنبي – الأهلي

بيراميدز – المصري البورسعيدي

الزمالك – المقاولون العرب

ساك – زد

مسار – الطيران

جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

يتصدر مسار حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 77 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ74 نقطة.

ويبحث الأهلي عن اللقب الأول في مسيرته، منذ ظهوره الأول في المسابقة الموسم الماضي، عندما حل وصيفا.

ويمكن للأهلي حصد اللقب الأول في مسيرته، في حالة الفوز في جميع مبارياته المتبقية، بشرط تعثر مسار في إحدى المباريات المتبقية أمام الطيران واتحاد بسيون وساك.

