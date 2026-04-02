حقق الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي برشلونة فوزاً ساحقاً على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 6-0، وذلك في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



أهداف كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات

وافتتحت القائدة أليكسيا بوتياس التسجيل بعدما استغلت كرة مرتدة لتسديدة إيفا بايور، لتضع البارسا في المقدمة بهدف دون رد.



بعد ذلك، سجلت كارولين جراهام هانسن وإيرين باريديس وإيفا بايور ثلاثة أهداف متتالية، ليصبح التقدم بأربع أهداف دون رد قبل نهاية الشوط الأول.



ومع بداية الشوط الثاني، أضافت جراهام هانسن هدفها الثاني، قبل أن تختتم إيسمي بروجتس مهرجان الأهداف.

أرقام و إحصائيات مواجهات سيدات برشلونة والريال

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد انتصارات برشلونة إلى 24 فوزاً من أصل 25 مواجهة أمام ريال مدريد في جميع المسابقات.



ومن المقرر أن تواجه سيدات برشلونة في نصف النهائي نظيراتهن في بايرن ميونخ بعدما تجاوزن مانشستر يونايتد بنتيجة إجمالية 5-3 في الدور ربع النهائي.



نتيجة مباراة الذهاب بين سيدات برشلونة وريال مدريد



وكان الفريق الكتالوني حقق فوزاً كبيراً قبل تسعة أيام بنتيجة 6-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدريد الأسبوع الماضي، ليعيد النتيجة مجدداً على ملعب كامب نو الذي شهد حضور 60,067 مشجعاً، لينهي المواجهتين بنتيجة إجمالية 12-2.



وجاء هذا الانتصار بعد أربعة أيام فقط من فوز برشلونة 3-0 على ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني للسيدات ليعزز موقعه في الصدارة بفارق 13 نقطة.

إقرأ أيضاً:

