بمجموع المباراتين 12-2.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد ويتأهلن إلى نصف نهائي دوري الأبطال

كتب : نهي خورشيد

09:45 م 02/04/2026

سيدات برشلونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي برشلونة فوزاً ساحقاً على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 6-0، وذلك في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


أهداف كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات

وافتتحت القائدة أليكسيا بوتياس التسجيل بعدما استغلت كرة مرتدة لتسديدة إيفا بايور، لتضع البارسا في المقدمة بهدف دون رد.


بعد ذلك، سجلت كارولين جراهام هانسن وإيرين باريديس وإيفا بايور ثلاثة أهداف متتالية، ليصبح التقدم بأربع أهداف دون رد قبل نهاية الشوط الأول.


ومع بداية الشوط الثاني، أضافت جراهام هانسن هدفها الثاني، قبل أن تختتم إيسمي بروجتس مهرجان الأهداف.

أرقام و إحصائيات مواجهات سيدات برشلونة والريال

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد انتصارات برشلونة إلى 24 فوزاً من أصل 25 مواجهة أمام ريال مدريد في جميع المسابقات.


ومن المقرر أن تواجه سيدات برشلونة في نصف النهائي نظيراتهن في بايرن ميونخ بعدما تجاوزن مانشستر يونايتد بنتيجة إجمالية 5-3 في الدور ربع النهائي.


نتيجة مباراة الذهاب بين سيدات برشلونة وريال مدريد


وكان الفريق الكتالوني حقق فوزاً كبيراً قبل تسعة أيام بنتيجة 6-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدريد الأسبوع الماضي، ليعيد النتيجة مجدداً على ملعب كامب نو الذي شهد حضور 60,067 مشجعاً، لينهي المواجهتين بنتيجة إجمالية 12-2.


وجاء هذا الانتصار بعد أربعة أيام فقط من فوز برشلونة 3-0 على ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني للسيدات ليعزز موقعه في الصدارة بفارق 13 نقطة.

إقرأ أيضاً:
المغرب تستعين بمصر لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.. ما القصة؟

تصفيات شمال إفريقيا.. منتخب الناشئين يفوز على ليبيا ويقترب من التأهل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات برشلونة ريال مدريد دوري أبطال أوروبا للسيدات

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة