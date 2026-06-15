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ضبط أكسيد التيتانيوم داخل عصارات قصب بالدقهلية

كتب : رامي محمود

03:52 م 15/06/2026

ضبط أكسيد التيتانيوم داخل عصارات قصب بالدقهلية

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، ضبط 3 عبوات من مادة "أكسيد التيتانيوم" داخل عدد من عصارات القصب، خلال حملات رقابية موسعة استهدفت التأكد من سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات، التي جاءت بتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تحرير 172 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية.

وكشفت الحملات عن وقائع تصرف في 824 شيكارة دقيق مدعم بالمخالفة للقوانين المنظمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أموال الدعم ومنع التلاعب بها.

كما تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مخزن مواد غذائية يعمل دون ترخيص، والتحفظ على كميات من الأرز والمكرونة والفاصوليا، إلى جانب ضبط 25 شيكارة محسن زراعي بإجمالي طن وربع لعدم وجود مستندات أو فواتير تثبت مصدرها.

وشملت نتائج الحملات التحفظ على عدد من أسطوانات الغاز المستخدمة بالمخالفة، وتحرير محاضر ضد مخالفات بيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، فضلًا عن ضبط كميات من المواد والسلع مجهولة المصدر.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بجميع أنحاء المحافظة، مشددًا على التعامل بحسم مع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بالسلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المواطنين.

ضبط أكسيد التيتانيوم داخل عصارات قصب بالدقهلية

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الدقهلية التموين

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