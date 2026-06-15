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هل يفاجئ حسام حسن بلجيكا بثنائي جديد في التشكيل الأساسي؟

كتب : محمد خيري

02:35 م 15/06/2026
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    الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن (2)
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    حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر
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    الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن (3)
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    الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن (1)
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    تامر حسني وحسام حسن
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    حسام حسن وأنشيلوتي
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    تامر حسني وحسام حسن مدرب المنتخب

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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على ملامح التشكيل الذي سيخوض مواجهة بلجيكا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره البلجيكي، في العاشرة مساء اليوم، في لقاء مرتقب يقام بمدينة سياتل الأمريكية، وسط توقعات بإجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباريات السابقة.

ظهور ثنائي جديد مع منتخب مصر

وبحسب مصدر مطلع، فإن التشكيل الأساسي قد يشهد ظهور الثنائي مهند لاشين ومصطفى زيكو منذ البداية للمرة الأولى، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في المستويات التي قدماها خلال الفترة الأخيرة.

خطة حسام حسن

في الخط الخلفي، يبدو حمدي فتحي الأقرب لشغل مركز قلب الدفاع إلى جانب ياسر إبراهيم، رغم توافر عدة خيارات أخرى مثل حسام عبد المجيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

كما يتجه حسام حسن للاعتماد على إمام عاشور في وسط الملعب إلى جانب مروان عطية ومهند لاشين، بهدف تحقيق التوازن بين الأدوار الدفاعية والهجومية أمام منتخب بلجيكا.

وفي الخط الأمامي، يواصل الجهاز الفني المفاضلة بين مصطفى زيكو ومحمود حسن "تريزيجيه"، إلا أن المؤشرات تمنح الأفضلية لزيكو، بعدما قدم مستويات لافتة في مشاركتيه الأخيرتين مع المنتخب، حيث سجل أمام روسيا والبرازيل.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بلجيكا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين – إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو – عمر مرموش – محمد صلاح.

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