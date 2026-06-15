إعلان

"إن شاء الله هنكسب".. توقعات جماهير كفر الشيخ لمواجهة مصر وبلجيكا

كتب : إسلام عمار

03:45 م 15/06/2026

مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تترقب الجماهير المصرية، مساء اليوم الإثنين، المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، وسط حالة من التفاؤل والحماس التي سيطرت على الشارع الرياضي.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة السابعة، في واحدة من أقوى مواجهات الدور الأول بمونديال كأس العالم.

وتباينت توقعات الجماهير كفر الشيخ بشأن نتيجة اللقاء؛ حيث رجح عدد من المشجعين انتهاء المباراة بالتعادل، مؤكدين أن المنتخب المصري يمتلك عناصر قادرة على مجاراة المنتخب البلجيكي والخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار.

في المقابل، أبدى آخرون ثقة كبيرة في قدرة الفراعنة على تحقيق المفاجأة والفوز بهدفين دون رد، مستندين إلى الأداء المشرف الذي قدمته بعض المنتخبات في البطولة، وعلى رأسها تعادل منتخب البرازيل مع نظيره المغربي في إحدى أبرز مفاجآت المونديال، وهو ما عزز من قناعة الجماهير بأن كرة القدم لا تعترف بالفوارق التاريخية أو الأسماء الكبيرة.

وأكد عدد من أبناء كفر الشيخ أن وجود كتيبة من اللاعبين أصحاب الخبرات، بقيادة محمد صلاح يمنح المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة، ويزيد من فرص تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة التي خاضها الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

ويبقى الأمل مسيطرًا على جماهير كفر الشيخ، التي تنتظر صافرة البداية بشغف كبير، على أمل أن ينجح منتخب مصر في كتابة بداية قوية بمونديال 2026 وتحقيق نتيجة تسعد الملايين من عشاق الكرة المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ كأس العالم مصر وبلجيكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
زووم

آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
كيف انهارت صلابة المنتخب التونسي في 10 أيام
كأس العالم 2026

كيف انهارت صلابة المنتخب التونسي في 10 أيام

فكت لغز الجريمة.. أول ظهور لـ"شهد" الشاهد الملك في قضية "عروس بورسعيد"
أخبار المحافظات

فكت لغز الجريمة.. أول ظهور لـ"شهد" الشاهد الملك في قضية "عروس بورسعيد"
أعلنت رسمياً.. القناة المجانية الوحيدة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا على
كأس العالم 2026

أعلنت رسمياً.. القناة المجانية الوحيدة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا على
الأهلي يرهن مستقبل رضا سليم بقرار نهائي من عموتة
رياضة محلية

الأهلي يرهن مستقبل رضا سليم بقرار نهائي من عموتة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟