بعد هروبهن.. أستراليا تمنح 5 لاعبات إيرانيات تأشيرات إنسانية

منحت الشرطة الأسترالية 5 لاعبات من منتخب إيران للسيدات، حق اللجوء، بعد رفضهن أداء النشيد الوطني لبلادهن، في افتتاح كأس أمم آسيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الداخلية الأسترالي اليوم، إن الشرطة الأسترالية أخرجت خمس لاعبات كرة قدم إيرانيات من فندق الفريق قبل منحهن حق اللجوء.

وسعت 5 لاعبات، بمن فيهم قائدة الفريق زهرة جانبري، إلى الحماية بعد أن وُصف الفريق بأنه "خائن في زمن الحرب" لرفضه غناء النشيد الوطني قبل مباراة كوربا الجنوبية بكأس آسيا.

وبدأ مشوار الفريق في كأس آسيا في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن الفريق كان برفقة مسؤولين حكوميين إيرانيين كانوا يتحكمون في تحركاتهم.

وقال وزير الداخلية توني بيرك في مؤتمر صحفي إن المحادثات مع اللاعبات بشأن طلب اللجوء كانت مستمرة لعدة أيام، مؤكداً منح النساء حق اللجوء في أستراليا.

واللاعبات اللاتي مُنحن حق اللجوء هن جانبري، زهرة سربلي عليشاه، منى حمودي، وعاطفة رمضان زاده، بالإضافة إلى فاطمة باسنديده البالغة من العمر 21 عامًا.

وأوضح بيرك أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية نقلت اللاعبات إلى مكان آمن مساء الإثنين، حيث لا يزالون تحت حمايتها، قائلا: "كان هناك تواجد أمني جيد في نقاط مختلفة، وقد حرصنا فقط على توفير هذه الفرصة".

أستراليا تمنح لاعبات إيران تأشيرات إنسانية

انتهى مسؤولو الهجرة من منحهن التأشيرات الإنسانية في الساعة 1:30 صباحًا اليوم الثلاثاء، واحتفلت اللاعبات بالأمر، في حضور وزير الداخلية، الذي قال: "بمجرد الانتهاء من كل شيء الليلة الماضية، كان هناك الكثير من الصور، والكثير من الاحتفالات، ثم صيحة عفوية، هؤلاء النساء رياضيات رائعات، وشخصيات رائعة، وسيشعرن وكأنهن في وطنهن في أستراليا."

من هن اللاعبات اللاتي هربن؟

أربع من اللاعبات زميلات في نادي بام خاتون، الذي فاز ببطولة السيدات الإيرانية 11 مرة، وهو النادي الذي لعبت فيه جانباري أيضًا حتى انتقلت إلى بيرسيبوليس هذا الموسم.

قصة لاعبات منتخب إيران؟

التزمت لاعبات إيران الصمت أثناء عزف النشيد الوطني، قبل مباراتهم ضد كوريا الجنوبية، في افتتاح كأس أمم آسيا، لكن تراجعن عن موقفهن لاحقا، وأدّوا التحية خلال مباراتهم ضد منتخب أستراليا للسيدات، مساء الخميس.

ووفقا لموقع " newsarenaindia"، وصف التلفزيون الرسمي الإيراني، لاعبات المنتخب بـ"الخائنات" بسبب صمتهن أثناء عزف النشيد الوطني.



اقرأ أيضًا:

ماذا ينتظر الأهلي في الدوري المصري للسيدات؟



أكبر نتيجة للأهلي وهزيمة الزمالك.. ملخص الجولة 21 من الدوري المصري للسيدات



