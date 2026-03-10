مباريات الأمس
تصعيد جديد في أزمة لاعبات إيران.. أستراليا ترفض تأشيرة رئيس الاتحاد

كتب : هند عواد

06:02 م 10/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج
  • عرض 6 صورة
    لاعبات منتخب إيران يرفضن تأدية النشيد الوطني
  • عرض 6 صورة
    لاعبات منتخب إيران الهاربات
  • عرض 6 صورة
    منتخب إيران
  • عرض 6 صورة
    لاعبات منتخب إيران

رفضت أستراليا منح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، تأشيرة دخول البلاد، بعد أزمة لاعبات المنتخب الإيراني.

ووفقا لموقع "سي إن إن سبورت"، رفضت الحكومة الأسترالية منح تأشيرة لرئيس الاتحاد الإيراني، والذي كان يسعى لإعادة اللاعبات إلى بلادهن.
وأشار الموقع إلى أن القرار جاء بسبب مخاوف من تعرض بعض اللاعبات للملاحقة أو العقوبات، في حال عودتهن إلى إيران.

مصير لاعبات منتخب إيران

ذكرت صحيفة "الغارديان" الإنجليزية، أن خمس لاعبات من منتخب إيران، حصلن على اللجوء السياسي من الحكومة الأسترالية، بعد منحهن تأشيرات إنسانية مؤقتة، وعلى رأسهم قائدة المنتخب زهرة قنبري، إضافة إلى فاطمة پسنديده وزهرة سربالي وعاطفة رمضان زاده ومونا حمودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبات الهاربات تلقين عرضا من نادي بريزبن رور في الدوري الأسترالي للسيدات، وذلك للتدرب معهن.
وبدأت الأزمة عندما التزمت لاعبات إيران الصمت أثناء عزف النشيد الوطني، قبل مباراتهم ضد كوريا الجنوبية، في افتتاح كأس أمم آسيا، لكن تراجعن عن موقفهن لاحقا، وأدّوا التحية خلال مباراتهم ضد منتخب أستراليا للسيدات، مساء الخميس.
ووفقا لموقع " newsarenaindia"، وصف التلفزيون الرسمي الإيراني، لاعبات المنتخب بـ"الخائنات" بسبب صمتهن أثناء عزف النشيد الوطني.

لاعبات منتخب إيران كأس أمم آسيا

