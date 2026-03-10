سخر الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت للسيدات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من الزمالك بعد هزيمته في الدوري المصري للسيدات.

الزمالك يخسر من مودرن سبورت

خسر الزمالك من مودرن سبورت، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري للسيدات.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف مباريات الدوري المصري للسيدات، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل بطولة كأس الأمم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، مقطع فيديو، لأهداف الفريق الثلاثة في شباك الزمالك، على صوت هتاف الجماهير السعودية وهم يرددون: "يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة".



يحتل الزمالك المركز الثامن، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي مودرن سبورت في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

