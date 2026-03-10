مباريات الأمس
ماذا ينتظر الأهلي في الدوري المصري للسيدات؟

كتب : هند عواد

04:42 م 10/03/2026
    رودينا عبد الرسول لاعبة الأهلي
    احتفال لاعبات الأهلي

يتبقى للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، 9 مواجهات في الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف مباريات الدوري المصري للسيدات، التي كان من المقرر لها أن تقام بعد شهر رمضان، وذلك بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

الأهلي يكتسح المصري البورسعيدي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المصري البورسعيدي، بنتيجة 13-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري للسيدات.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطة عن الوصيف وادي دجلة و5 نقاط عن المتصدر مسار.

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري؟

يحتاج الأهلي للفوز على وادي دجلة في المباراة المقررة بينهما، يوم 24 أبريل، في الجولة 29 من المسابقة، ليحتل المركز الثاني، ومن ثم يحتاج لتعثر مسار في مباراتين.

وجاءت المباريات المتبقية للأهلي كالآتي، المقاولون العرب، زد، الطيران، SAK، الزمالك، بيراميدز، إنبي، وادي دجلة، مودرن سبورت.
جدير بالذكر، حاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:
1- مسار – 61 نقطة
2- وادي دجلة – 57 نقطة
3- الأهلي – 56 نقطة
4- زد – 42 نقطة
5- بالم هيلز – 36 نقطة
6- البنك الأهلي – 32 نقطة
7- المقاولون العرب – 31 نقطة
8- الزمالك – 28 نقطة
9- مودرن سبورت – 27 نقطة
10- رع – 26 نقطة
11- المصري البورسعيدي – 25 نقطة
12- SAK – 22 نقطة
13- إنبي – 16 نقطة
14- بيراميدز – 13 نقطة
15- اتحاد بسيون – 5 نقاط
16- الطيران - نقطتان

الدوري المصري للسيدات الأهلي الزمالك

