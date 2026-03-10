حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، أكبر نتيجة في الجولة 21 من الدوري المصري للسيدات، باكتساح المصري البورسعيدي 13-0.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف مباريات الدوري المصري للسيدات، بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

نتائج الجولة 21 من الدوري المصري للسيدات

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المصري البورسعيدي، بنتيجة 13-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري للسيدات.

بينما فاز مسار على إنبي، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما بنفس الجولة، فيما خسر الزمالك من مودرن سبورت بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

بالم هيلز – 6-1 SAK

مودرن سبورت 3-1 الزمالك

وادي دجلة 4-0 بيراميدز

الأهلي 13-0 المصري البورسعيدي

البنك الأهلي 0-0 المقاولون العرب

رع 2-2 زد

اتحاد بسيون 2-2 الطيران

إنبي 2-4 مسار

جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

جاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:

1- مسار – 61 نقطة

2- وادي دجلة – 57 نقطة

3- الأهلي – 56 نقطة

4- زد – 42 نقطة

5- بالم هيلز – 36 نقطة

6- البنك الأهلي – 32 نقطة

7- المقاولون العرب – 31 نقطة

8- الزمالك – 28 نقطة

9- مودرن سبورت – 27 نقطة

10- رع – 26 نقطة

11- المصري البورسعيدي – 25 نقطة

12- SAK – 22 نقطة

13- إنبي – 16 نقطة

14- بيراميدز – 13 نقطة

15- اتحاد بسيون – 5 نقاط

16- الطيران - نقطتان



اقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية: لا نحتاج زيزو ولا بن شرقي



"دعم الدولة للمنظومة".. تفاصيل زيارة وزير الرياضة لاتحاد الكرة وجلسة أبوريدة



