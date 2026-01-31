مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

"عائلة".. ابنة عم فرجاني ساسي تكشف لمصراوي سر تشجيعها بالزمالك

كتب : هند عواد

08:00 ص 31/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي (1)
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي (3)
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي (4)
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي (2)
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي (2)[1]

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التونسية عبير ساسي، لاعبة فريق السيدات بنادي خيبر السعودي وابنة عم فرجاني لاعب الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي، سر علاقتها بالقلعة البيضاء، رغم رحيل الأخير عن النادي.

وقالت عبير ساسي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "في تونس أحب الترجي فقط ولم أشجع أي فريق آخر، لكن عندما انتقل فرجاني إلى الزمالك تغير الأمر، الزمالك مختلف، روح الجمهور".

واختتمت: "طريقة تشجيعهم لفرجاني جعلتنا عائلة كاملة نحب الزمالك، وحتى هذه اللحظة ما زلت أحبه، جماهيره في "حتة تانية"، وأتمنى عودته للزمالك واستكمال مسيرته هناك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبير ساسي الزمالك فرجاني ساسي لاعبة خيبر السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
أخبار مصر

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
شئون عربية و دولية

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
أخبار مصر

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
7 صور لحسام حسن رفقة زوجته والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

7 صور لحسام حسن رفقة زوجته والجمهور يعلق
القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
شئون عربية و دولية

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟