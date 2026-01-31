"عائلة".. ابنة عم فرجاني ساسي تكشف لمصراوي سر تشجيعها بالزمالك

عبير ساسي لمصراوي: "إذا تلقيت عرضًا من الأهلي والزمالك سأختار الأبيض"

كشفت التونسية عبير ساسي، لاعبة فريق السيدات بنادي خيبر السعودي وابنة عم فرجاني لاعب الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي، سر علاقتها بالقلعة البيضاء، رغم رحيل الأخير عن النادي.

وقالت عبير ساسي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "في تونس أحب الترجي فقط ولم أشجع أي فريق آخر، لكن عندما انتقل فرجاني إلى الزمالك تغير الأمر، الزمالك مختلف، روح الجمهور".

واختتمت: "طريقة تشجيعهم لفرجاني جعلتنا عائلة كاملة نحب الزمالك، وحتى هذه اللحظة ما زلت أحبه، جماهيره في "حتة تانية"، وأتمنى عودته للزمالك واستكمال مسيرته هناك".