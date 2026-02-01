هدايا المنافسين.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بأول لقب في دوري السيدات؟

عبير ساسي لمصراوي: "إذا تلقيت عرضًا من الأهلي والزمالك سأختار الأبيض"

يحتاج الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لهدية من نظيره وادي دجلة، لحصد اللقب الأول في مسيرته من لقب الدوري المصري للسيدات.

وتفصلنا 10 جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، وشهدت الجولة الثانية تعثرًا جديدًا للأهلي، بالتعادل مع مسار متصدر جدول الترتيب.

وخلال الموسم الحالي، لعب الأهلي 20 مباراة، فاز في 17 لقاءً، وتعادل في مواجهتين (مسار وزد)، وخسر لقاءً وحيدًا من مسار بنتيجة 3-2 في الدور الأول.

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري للسيدات؟

يتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 58 نقطة، يليه وادي دجلة بـ54 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي الأهلي برصيد 53 نقطة.

ويحتاج الأهلي لهزيمة مسار في مباراتين لانتزاع اللقب منه بفارق نقطة وحيدة، وينتظر مسار مباراتين قويتين، ضد وادي دجلة في الجولة 23 وزد في الجولة 26. وفي هذه الحالة، سيحصد الأهلي اللقب الأول في مسيرته بمساعدة الثنائي، بشرط فوزه باللقاءات المتبقية له ومنها مباراة وادي دجلة.

وتنطلق الجولة 31 من الدوري المصري للسيدات، يوم 31 مارس المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وشهر رمضان.