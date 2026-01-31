سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟

عبير ساسي لمصراوي: "إذا تلقيت عرضًا من الأهلي والزمالك سأختار الأبيض"

يتوقف الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، لمدة شهرين (59 يوما)، على أن يستأنف يوم 31 مارس المقبل.

وانتهت الجولة العشرين من الدوري المصري للسيدات، يوم 27 يناير الحالي، على أن تنطلق الجولة الـ21 يوم 27 مارس المقبل.

وتفصلنا 10 جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، الذي يقام من دورين، 15 جولة لكل دور.

وكشف اتحاد الكرة المصري، في الخطاب الموجه للأندية بجدول مباريات الدور الثاني من الدوري، سبب التوقف، مشيرا إلى أنه بسبب رمضان وفترة التوقف الدولي.

وتعتبر الفترة الحالية فترة توقف دولي للمنتخبات النسائية، ويخوض خلالها منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، مواجهتين حاسمتين ضد بنين، في تصفيات أفريقيا الموهبة إلى كأس العالم للشابات 2026.