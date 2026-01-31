مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

جميع المباريات

سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 31/01/2026
    الدوري المصري للسيدات
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري

يتوقف الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، لمدة شهرين (59 يوما)، على أن يستأنف يوم 31 مارس المقبل.

وانتهت الجولة العشرين من الدوري المصري للسيدات، يوم 27 يناير الحالي، على أن تنطلق الجولة الـ21 يوم 27 مارس المقبل.

وتفصلنا 10 جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، الذي يقام من دورين، 15 جولة لكل دور.

وكشف اتحاد الكرة المصري، في الخطاب الموجه للأندية بجدول مباريات الدور الثاني من الدوري، سبب التوقف، مشيرا إلى أنه بسبب رمضان وفترة التوقف الدولي.

وتعتبر الفترة الحالية فترة توقف دولي للمنتخبات النسائية، ويخوض خلالها منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، مواجهتين حاسمتين ضد بنين، في تصفيات أفريقيا الموهبة إلى كأس العالم للشابات 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توقف الدوري المصري للسيدات الدوري المصري للسيدات أسباب توقف دوري السيدات اتحاد الكرة المصري

