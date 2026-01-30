عبير ساسي لمصراوي: "إذا تلقيت عرضًا من الأهلي والزمالك سأختار الأبيض"

كشفت عبير ساسي، لاعبة سيدات الخيبر السعودي، سبب عدم إتمام انتقالها إلى أحد أندية الدوري المصري للسيدات، الموسم الماضي.

وقالت عبير ساسي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنت قريبة من الانتقال إلى الدوري المصري للسيدات، لكن الأمر لم يكتمل، لم نتفق، ولكنني في يوما ما سألعب في الدوري المصري، خاصة الزمالك".

وأضافت: "أخطط لهذا الأمر منذ فترة فالزمالك في القلب، لدي أصدقاء ومشجعون منه، وإذا تلقيت عرضًا من الزمالك ومن الأهلي، بالتأكيد سأختار الزمالك".

جدير بالذكر أن عبير ساسي، ابنة عم فرجاني نجم الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي، واحتفلت في آخر هدف لها مع فريقها الخيبر، باحتفال الزمالك الشهير "القوس والسهم".

