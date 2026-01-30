مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

عبير ساسي لمصراوي: "إذا تلقيت عرضًا من الأهلي والزمالك سأختار الأبيض"

كتب : هند عواد

04:35 م 30/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي (1)
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي (3)
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي (2)[1]
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي (2)
  • عرض 6 صورة
    عبير ساسي لاعبة خيبر وفرجاني ساسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت عبير ساسي، لاعبة سيدات الخيبر السعودي، سبب عدم إتمام انتقالها إلى أحد أندية الدوري المصري للسيدات، الموسم الماضي.

وقالت عبير ساسي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنت قريبة من الانتقال إلى الدوري المصري للسيدات، لكن الأمر لم يكتمل، لم نتفق، ولكنني في يوما ما سألعب في الدوري المصري، خاصة الزمالك".

وأضافت: "أخطط لهذا الأمر منذ فترة فالزمالك في القلب، لدي أصدقاء ومشجعون منه، وإذا تلقيت عرضًا من الزمالك ومن الأهلي، بالتأكيد سأختار الزمالك".

جدير بالذكر أن عبير ساسي، ابنة عم فرجاني نجم الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي، واحتفلت في آخر هدف لها مع فريقها الخيبر، باحتفال الزمالك الشهير "القوس والسهم".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق

"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبير ساسي الأهلي الزمالك خيبر السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)
أخبار المحافظات

الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)
الرئيس السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
أخبار مصر

الرئيس السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
"التطعيم مش رفاهية".. خبير أمصال يُفند أشهر خرافات اللقاحات ويكشف الفرق
نصائح طبية

"التطعيم مش رفاهية".. خبير أمصال يُفند أشهر خرافات اللقاحات ويكشف الفرق
بعد خسارة تجاوزت الـ 500 جنيه.. هل تواصل أسعار الذهب الانخفاض؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

بعد خسارة تجاوزت الـ 500 جنيه.. هل تواصل أسعار الذهب الانخفاض؟ الشعبة تجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
"رد على سيد عبد الحفيظ والعقوبة لن تخفض".. مصدر يكشف مستجدات أزمة إمام عاشور
الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم