أجمل لاعبة في العالم تعود إلى الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟

كتب : نهي خورشيد

10:37 م 22/01/2026
    أليشا ليهمان 1
    أليشا ليهمان 3
    أليشا ليهمان 2

عادت النجمة السويسرية أليشا ليهمان لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كومو الإيطالي إلى كرة القدم الإنجليزية بعد توقيعها مع نادي ليستر سيتي.

ووقعت ليهمان عقداً لمدة عامين ونصف مع فريق الثعالب، لتعود إلى دوري النساء الممتاز "Women’s Super League" بعد غياب دام عامين منذ مغادرتها صفوف سيدات أستون فيلا.

وكانت المهاجمة غادرت فيلا إلى يوفنتوس عام 2024، لكنها قضت موسمين فقط في إيطاليا قبل أن تنتقل إلى نادي كومو.

وقالت ليهمان بعد انتقالها إلى صفوف ليستر:"الأمر مذهل وأنا سعيدة للغاية بوجودي هنا، أشعر وكأنني عدت إلى وطني والعودة إلى إنجلترا رائعة بالنسبة لي، وليستر نادي رائع لقد زرت ملعب التدريب وبالطبع الاستاد، وهم يسعون لدفع كرة القدم النسائية إلى الأمام".

