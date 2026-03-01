اختتم منتخب مصر لكرة القدم للسيدات تدريباته مساء اليوم الأحد استعداداً لمواجهة نظيره الجزائري ودياً غداً الاثنين، ضمن المعسكر المغلق المقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وخاض الفريق مرانه الرئيسي والوحيد قبل اللقاء، إذ ركز الجهاز الفني بقيادة المدير الفني محمد كمال على تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت في المباراة الودية الأولى أمام الجزائر والتي أقيمت أمس السبت، مع تكثيف العمل على رفع معدلات التركيز وتعزيز الانسجام بين اللاعبات، في إطار الاستعدادات النهائية للمواجهة الثانية.

وسعى الجهاز الفني خلال مران اليوم إلى حسم ملامح التشكيل الأساسي، بعدما أتاح الفرصة لـ19 لاعبة في اللقاء السابق من أجل تقييم مستواهن الفني والبدني، تمهيداً للاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية لموقعة الغد.

وأكد محمد كمال في حديثه مع اللاعبات على أهمية الالتزام بالواجبات الدفاعية وسرعة التحول إلى الهجوم، مشدداً على ضرورة الاستفادة من مواجهة منتخب يضم لاعبات محترفات في الدوريات الأوروبية معتبراً أن مثل هذه التجارب تمثل خطوة أساسية في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب.