سيدات الأهلي يواصلن التألق في الدوري بخماسية جديدة على رع

07:53 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

عزز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي صدارته لجدول الدوري المصري الممتاز، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على نظيراتهن في رع بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس على ملعب وادي دجلة بالتجمع، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وجاءت خماسية الأهلي بتوقيع كل من ميرسي إيتوبرا، ونور إدريس من ركلة جزاء، ونادين غازي التي استفادت من تمريرة مميزة من زميلتها حبيبة عصام، قبل أن تضيف ثريا أشرف الهدف الرابع، ثم عادت حبيبة عصام لتختتم مهرجان الأهداف بخامس أهداف فريقها.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولات، لتواصل سيدات الأحمر منافستها الشرسة على لقب الدوري هذا الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

