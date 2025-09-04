بيراميدز والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم في دوري السيدات

كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الخميس، وتشهد مباراتين قويتين، بين الأهلي ورع والزمالك وبيراميدز.

وجاء جدول مباريات الجولة الثالثة من دوري السيدات كالآتي:

إنبي - SAK - الساعة 4:30 عصرًا

اتحاد بسيون - المصري البورسعيدي - الساعة 4:30 عصرًا

بالم هيلز - المقاولون العرب - الساعة 4:30 عصرًا

مودرن سبورت - زد - الساعة 4:30 عصرًا

وادي دجلة - الطيران - الساعة 4:30 عصرًا

رع - الأهلي - الساعة 4:30 عصرًا

بيراميدز - الزمالك - الساعة 4:30 عصرًا

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على اتحاد بسيون بنتيجة 9-0 في الجولة الماضية، فيما خسر الزمالك من مسار بثلاثية نظيفة.

اقرأ أيضًا:

"تفاجأت بحذفها".. شوبير يكشف رد ناري من إبراهيم حسن: "قافلين بوقنا"

"قصص متفوتكش".. إمام عاشور في الساحل.. وميدو يعلق على أزمة شوبير والحضري