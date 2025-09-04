مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

بيراميدز والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم في دوري السيدات

11:43 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الخميس، وتشهد مباراتين قويتين، بين الأهلي ورع والزمالك وبيراميدز.

وجاء جدول مباريات الجولة الثالثة من دوري السيدات كالآتي:

إنبي - SAK - الساعة 4:30 عصرًا

اتحاد بسيون - المصري البورسعيدي - الساعة 4:30 عصرًا

بالم هيلز - المقاولون العرب - الساعة 4:30 عصرًا

مودرن سبورت - زد - الساعة 4:30 عصرًا

وادي دجلة - الطيران - الساعة 4:30 عصرًا

رع - الأهلي - الساعة 4:30 عصرًا

بيراميدز - الزمالك - الساعة 4:30 عصرًا

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على اتحاد بسيون بنتيجة 9-0 في الجولة الماضية، فيما خسر الزمالك من مسار بثلاثية نظيفة.

دوري السيدات الجولة الثالثة من دوري السيدات الدوري المصري للسيدات الأهلي الزمالك وبيراميدز
