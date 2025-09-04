بيراميدز والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم في دوري السيدات
كتبت-هند عواد:
تنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الخميس، وتشهد مباراتين قويتين، بين الأهلي ورع والزمالك وبيراميدز.
وجاء جدول مباريات الجولة الثالثة من دوري السيدات كالآتي:
إنبي - SAK - الساعة 4:30 عصرًا
اتحاد بسيون - المصري البورسعيدي - الساعة 4:30 عصرًا
بالم هيلز - المقاولون العرب - الساعة 4:30 عصرًا
مودرن سبورت - زد - الساعة 4:30 عصرًا
وادي دجلة - الطيران - الساعة 4:30 عصرًا
رع - الأهلي - الساعة 4:30 عصرًا
بيراميدز - الزمالك - الساعة 4:30 عصرًا
جدير بالذكر أن الأهلي فاز على اتحاد بسيون بنتيجة 9-0 في الجولة الماضية، فيما خسر الزمالك من مسار بثلاثية نظيفة.
