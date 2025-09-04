كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الخميس 4 ديسمبر، وتشهد مباراتين قويتين بين الأهلي ورع، والزمالك وبيراميدز.

إلا أن الجولة الثانية، شهدت العديد من الأحداث، إذ حقق الأهلي الفوز الأكبر في الموسم بتسعة أهداف دون رد على حساب اتحاد بسيون، فيما خسر الزمالك من مسار، بنتيجة 3-0، ليستمر مسلسل تعثر الأرض الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول حتى الآن.

وفي مباراة بيراميدز وSAK، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4-2، كان الأول متقدما بنتيجة 2-1، حتى آخر 3 دقائق من الوقت الأصلي للمباراة، عندما احتسبت حكمة اللقاء بسملة عبد المجيد ركلة جزاء لـSAK، ثم أضاف الفريق الهدف الثالث، والرابع بخطأ من دفاعات بيراميدز.

وفاز وادي دجلة على زد بنتيجة 5-2، بعدما كان الفريق متأخرا في النتيجة بالشوط الأول 2-0، إلا أنه تمكن من العودة، وارتدت شروق السيد شارة القيادة.

وكان نادي رع أعلن التعاقد مع شروق السيد لاعبة الشعلة السعودي، إعارة من وادي دجلة في الانتقالات الصيفية، لكنه لم يتمكن من قيده.

وكانت اللاعبة وقعت على تجديد تعاقدها مع دجلة قبل احترافها في الدوري الروماني عام 2022، بالتالي لم يكن مسموحا له اللعب لفريق آخر في الدوري المصري، وعادت من جديد إلى دجلة.

وجاءت نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

مسار 3-0 الزمالك

الطيران 0-0 إنبي

المقاولون العرب 6-0 مودرن سبورت

الأهلي 9-0 اتحاد بسيون

SAK 4-2 بيراميدز

زد 2-5 وادي دجلة

المصري البورسعيدي 3-1 بالم هيلز

البنك الأهلي 0-0 رع

