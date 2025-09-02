الهلال السعودي يتعاقد مع نجمة برشلونة السابقة

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الهلال السعودي، التعاقد مع النيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول للسيدات بعقد يمتد حتى عام 2027.

وانتقلت أسيسات أوشوالا إلى الهلال من باي إف سي الأمريكي، الذي انتقلت إليه العام الماضي، بعدما أمضت 5 سنوات في برشلونة.

وشاركت أسيسات أوشوالا في 38 مباراة مع الفريق، مسجلةً ثمانية أهداف، وأنهى فريق باي إف سي الموسم في المركز السابع في ترتيب الدوري الأمريكي عام 2024.

وبدأت أسيسات أوشوالا مسيرتها مع ناديي روبو وريفرز أنجلز النيجيريين، بعدها انتقلت إلى نادي ليفربول ثم إلى أرسنال في العام التالي.

وانضمت أوشوالا إلى فريق داليان كوانجيان الصيني في فبراير 2017، وقضت مع النادي ما يقرب من عامين، قبل أن تنتقل إلى برشلونة في يناير 2019، وقضت خمسة مواسم ناجحة مع الفريق، إذ فازت بخمسة ألقاب متتالية في الدوري ودوري أبطال أوروبا للسيدات في عامي 2021 و2023.

وفازت أوشوالا، بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم أفريقية ست مرات، وتوجت بكأس الأمم الأفريقية للسيدات في أربع مناسبات، بما في ذلك هذا العام.

اقرأ أيضًا:

7 معلومات عن يارا نعوم بعد رسالة عماد متعب الرومانسية لها

https://www.masrawy.com/sports/sports-others/details/2025/9/2/2847352

"برسالة رومانسية و5 صور".. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد زوجته يارا نعوم

https://www.masrawy.com/sports/sports-others/details/2025/9/2/2847095

إيقاف لاعب الزمالك 3 مباريات.. قرارات نارية من رابطة الأندية

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/9/2/2847348