مسار يفتتح مشواره في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لدوري الأبطال

05:46 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    عهد طارق لاعبة مسار (1)
    عهد طارق لاعبة مسار (2)
    مباريات بطولة شمال أفريقيا
    ميرال خضر لاعبة مسار
    نور عبد الواحد السيد لاعبة مسار
    عبد الرحمن عايد مدرب مسار
    حلا لاعبة مسار
كتبت – هند عواد:

يفتتح فريق مسار، بطل الدوري المصري للسيدات، مشواره في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد قليل.

ويواجه مسار فريق الجيش الملكي المغربي في السادسة من مساء اليوم، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المونستير، في افتتاح بطولة شمال أفريقيا.

على أن يواجه مسار نظيره الجمعية النسائية بسوسة يوم 5 سبتمبر، ثم يلتقي آفاق جليزان الجزائري في الجولة الأخيرة.

وتُقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، وبمشاركة 4 فرق، يتأهل صاحب المركز الأول منها إلى دوري أبطال أفريقيا.

فريق مسار مباراة مسار والجيش الملكي المغربي بطل الدوري المصري للسيدات دوري أبطال أفريقيا للسيدات
