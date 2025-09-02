مسار يفتتح مشواره في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لدوري الأبطال

كتبت – هند عواد:

يفتتح فريق مسار، بطل الدوري المصري للسيدات، مشواره في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد قليل.

ويواجه مسار فريق الجيش الملكي المغربي في السادسة من مساء اليوم، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المونستير، في افتتاح بطولة شمال أفريقيا.

على أن يواجه مسار نظيره الجمعية النسائية بسوسة يوم 5 سبتمبر، ثم يلتقي آفاق جليزان الجزائري في الجولة الأخيرة.

وتُقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، وبمشاركة 4 فرق، يتأهل صاحب المركز الأول منها إلى دوري أبطال أفريقيا.

