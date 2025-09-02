أصبحت لنجمات كرة القدم في أوروبا قاعدة جماهيرية كبيرة ليست فقط بالقارة العجوز بل بالشرق الأوسط كذلك وباقِ القارات.

وهناك من النجمات من خطفن الأنظار للمستويات التي يقدمونها في الملاعب مع أنديتهم أو المنتخبات وهناك من خطفن الأنظار لجمالهن كذلك.

نستعرض خلال السطور التالية أبرز 5 نجمات لكرة القدم خطفن الأنظار لجمالهن ويمكنكم مطالعة صورهن بمشاهدة الألبوم أعلاه:

1) السويسرية أليشا ليمان

وانتقلت اللاعب السويسرية أليشا ليمان صاحبة الـ26 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لنادي كومو الإيطالي قادمة من يوفنتوس.

2) الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش

الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش صاحبة الـ 25 عامًا تنشط في نادي بروكلن الأمريكي.

3) الأمريكية أليكس مورغان

الأمريكية أليكس مورغان صاحبة الـ 36 عامًا اعتزلت في سبتمبر 2024 بعد رحلة طويلة مع الأندية والمنتخب الأمريكي.

4) السويدية أماندا إيليستدت

السويدية أماندا إيليستدت صاحبة الـ 32 عاماً تنشط حاليًا بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

5) الكندية أدريانا ليون

الكندية أدريانا ليون صاحبة الـ 32 تنشط بنادي سان دييجو الأمريكي ومنتخب كندا.

