جميع المباريات

منتخب مصر للشابات يخسر أمام غينيا الاستوائية في تصفيات المونديال

07:58 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    منتخب مصر للشابات
    منتخب مصر للشابات
    منتخب مصر للشابات تحت 20
كتب - نهى خورشيد

خسر منتخب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم النسائية أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد ملابو، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

ولم ينجح الفراعنة في إدراك التعادل، ليخرج المنتخب الغيني فائزاً بهدف يمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

تشكيل منتخب مصر للشابات في المباراة جاء كالتالي:

كنزي مجدي، فرحة الجارحي، حبيبة عمر، حبيبة أشرف، جنة أحمد، منة عزت، رودينا عبد الرسول، فاطمة مصطفى، فرح المهدي، حبيبة بكتاش، حبيبة عصام.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين مصر وغينيا الاستوائية للشابات، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري.

منتخب مصر للشابات منتخب مصر تحت 20 سنة غينيا الاستوائية أس العالم للشابات 2026 المونديال
