منتخب مصر للشابات يخسر أمام غينيا الاستوائية في تصفيات المونديال

كتب - نهى خورشيد

خسر منتخب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم النسائية أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد ملابو، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

ولم ينجح الفراعنة في إدراك التعادل، ليخرج المنتخب الغيني فائزاً بهدف يمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

تشكيل منتخب مصر للشابات في المباراة جاء كالتالي:

كنزي مجدي، فرحة الجارحي، حبيبة عمر، حبيبة أشرف، جنة أحمد، منة عزت، رودينا عبد الرسول، فاطمة مصطفى، فرح المهدي، حبيبة بكتاش، حبيبة عصام.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين مصر وغينيا الاستوائية للشابات، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري.