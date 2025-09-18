مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

0 0
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

"بسبب ابنة شقيقته".. إطلاق النسخة النسائية من "Foot ball Manager"

09:32 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    Football Manager 26_11zon
  • عرض 4 صورة
    Football Manager 2
  • عرض 4 صورة
    Football Manager
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

يستعد عشاق اللعبة الشهيرة "Foot ball Manager" لتجربة جديدة بعد اقتراب إدراج كرة القدم النسائية لأول مرة في الرابع من نوفمبر المقبل.

وكانت شركة سبورتس إنتراكتيف أعلنت إدخال كرة القدم النسائية منذ عام 2021، وكان من المقرر أن يظهر ذلك لأول مرة في النسخة الملغاة "FM25"، ولكن تم تأجيل المشروع لصعوبات تقنية.

ما قصة إدراج كرة القدم النسائية في اللعبة؟

جاءت الفكرة، بعدما تلقي رئيس الاستوديو مايلز جاكوبسون، سؤالاً من ابنة شقيقته على مائدة عشاء عيد الميلاد عن سبب غياب الفرق النسائية عن اللعبة، كما واجه السؤال ذاته خلال مشاركته في إحدى النداوات.

وقادت تينا كيتش رئيسة أبحاث كرة القدم النسائية في الشركة، عملية بناء قاعدة بيانات من الصفر، بدأت عام 2001 وكان أول اسم نسائي يتم إدخاله هو المدربة الشهيرة إيما هايز.

فيما تضم اليوم قاعدة بيانات اللعبة، 14 دوري نسائي عبر 11 دولة في ثلاث قارات مختلفة، بجانب أكثر من 36 ألف لاعبة و5 آلاف شخصية غير لاعبة.

وواجهت اللعبة نقاشات حول قضايا مثل الحمل أو الدورة الشهرية أو خيار الحجاب للاعبات المسلمات، لتفضل الشركة تأجيل إدراجها للحفاظ على بساطة التجربة في الإصدار الأول.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

Football Manager الكرة النسائية سبورتس إنتراكتيف Football Manager 26 لاعبات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون