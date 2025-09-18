"بسبب ابنة شقيقته".. إطلاق النسخة النسائية من "Foot ball Manager"

كتب - نهى خورشيد

يستعد عشاق اللعبة الشهيرة "Foot ball Manager" لتجربة جديدة بعد اقتراب إدراج كرة القدم النسائية لأول مرة في الرابع من نوفمبر المقبل.

وكانت شركة سبورتس إنتراكتيف أعلنت إدخال كرة القدم النسائية منذ عام 2021، وكان من المقرر أن يظهر ذلك لأول مرة في النسخة الملغاة "FM25"، ولكن تم تأجيل المشروع لصعوبات تقنية.

ما قصة إدراج كرة القدم النسائية في اللعبة؟

جاءت الفكرة، بعدما تلقي رئيس الاستوديو مايلز جاكوبسون، سؤالاً من ابنة شقيقته على مائدة عشاء عيد الميلاد عن سبب غياب الفرق النسائية عن اللعبة، كما واجه السؤال ذاته خلال مشاركته في إحدى النداوات.

وقادت تينا كيتش رئيسة أبحاث كرة القدم النسائية في الشركة، عملية بناء قاعدة بيانات من الصفر، بدأت عام 2001 وكان أول اسم نسائي يتم إدخاله هو المدربة الشهيرة إيما هايز.

فيما تضم اليوم قاعدة بيانات اللعبة، 14 دوري نسائي عبر 11 دولة في ثلاث قارات مختلفة، بجانب أكثر من 36 ألف لاعبة و5 آلاف شخصية غير لاعبة.

وواجهت اللعبة نقاشات حول قضايا مثل الحمل أو الدورة الشهرية أو خيار الحجاب للاعبات المسلمات، لتفضل الشركة تأجيل إدراجها للحفاظ على بساطة التجربة في الإصدار الأول.