هانيا الحمامي تفوز على نوران جوهر

كتب ـ يوسف محمد:

تمكنت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، من تحقيق الفوز على حساب مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً، بنتيجة 3/0 في الدور نصف النهائي لبطولة CIB المفتوحة للاسكواش، لتضمن الصعود إلى نهائي البطولة.

وتستعد هانيا الحمامي لملاقاة الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي ستجمع بين الثنائي أمينة عرفي وفيروز أبو الخير، في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي

الشوط الأول: 11/8 هانيا الحمامي.

الشوط الثاني: 11/9 هانيا الحمامي.

الشوط الثالث:11/8 هانيا الحمامي.

ويذكر أن الحمامي كانت تمكنت، من تحقيق الفوز في الدور ربع النهائي للبطولة، على حساب البلجيكية نيل جليس، فيما صعدت نوران جوهر إلى الدور ذاته بالفوز على تين جليس.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات بطولة CIB المفتوحة للاسكواش غدًا الجمعة، على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة.

اقرأ أيضًا:

نتائج مباريات أمس من الدور ربع النهائي لبطولة المفتوحة للإسكواش



