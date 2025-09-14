كتبت-هند عواد:

أثارت الاسكتلندية كلير إيمسلي، لاعبة نادي آنجل سيتي الأمريكي للسيدات، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مران فريقها وهي في الشهر السادس من حملها.

ونشرت كلير إيمسلي صورتها من المران عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "أحب فترة الإعارة القصيرة، ستة أشهر مرت، ويا لها من رحلة، وذلك بفضل الدعم الرائع من النادي".

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها لاعبة في مران فريقها أثناء الحمل، ففي شهر أبريل الماضي، أعلن نادي تشارلتون أثليتيك لكرة القدم للسيدات، حمل لاعبته كارلا همفري، وغابت لاعبة وسط ليفربول السابقة عن تدريبات الفريق.

وفي يوليو الماضي، عادت كارلا للمشاركة في التدريبات، ونشرت صورتها عبر "إنستجرام"، وكتبت: "استمتعتُ كثيرًا بالعودة هذا الأسبوع للمشاركة في فترة ما قبل الموسم مع الفريق. في مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي، شعرتُ ببعض الحزن لفكرة بدء فترة ما قبل الموسم مجددًا، وعدم قدرتي على الخروج والاستمتاع بلعب كرة القدم مع الفتيات كما كنتُ أتطلع إليه دائمًا".

وأضافت: "لكنني استمتعتُ كثيرًا بقدرتي على القيام بتمارين الإحماء والجري (وإن كان أبطأ)، والتدريبات الفنية مع الفريق، بالإضافة إلى بعض التمارين الرياضية. أنا ممتنة جدًا لوجود زميلاتي في الفريق وأعضاء الجهاز الفني الداعمين لي".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الأهلي يرفض رحيل الخطيب.. والزمالك يطبق اللائحة على محترف الفريق

ناد إنجليزي يضم لاعب "مسجون" لقائمته.. ما القصة؟