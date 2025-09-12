موعد سفر منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما إلى غينيا الاستوائية

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما بقيادة أميرة يوسف، لمواجهة غينيا الاستوائية، في تصفيات كأس العالم.

ودخل منتخب مصر تحت 20 عاما، في معسكر مغلق يوم الأحد الماضي 7 سبتمبر، ويستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته.

ويحل منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، ضيفا على غينيا الاستوائية، يوم 19 سبتمبر، على أن تقام مباراة العودة في مصر، يوم 26.

وقال مصدر من منتخب مصر لمصراوي، إن اللاعبات دخلن في معسكر مغلق بـ"مشروع الهدف" في مدينة السادس من أكتوبر، ويسافرن فجر يوم الأربعاء 17 سبتمبر إلى غينيا الاستوائية.

