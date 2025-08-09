كتبت-هند عواد:

كشفت حنان آيت الحاج مدافعة منتخب المغرب وفالنسيا الإسباني سابقا، الصعوبات التي واجهتها خلال الاحتراف الأوروبية.

وخاضت حنان صاحبة الـ30 عاما، تجربتين احتراف بالدوري الإسباني، الأولى في سرقسطة موسم 2020-2021، والثانية عام 2024، ضمن صفوف فالنسيا، قبل أن نعلن رحيلها بنهاية الموسم الماضي.

وقالت حنان في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أواجه صعوبات في السفر بالنسبة إلى عائلتي، لأنهم تقبلوا الأمر منذ البداية بسبب تفوقي الدراسي، لكن أصعب لحظة بالنسبة هي في الاحتراف هي شهر رمضان".

واختتمت: "الصعب كان معتقدات المدربين واللاعبين عن اللاعبات المسلمات في شهر رمضان، فكانوا يرووا أن مستوانا يتراجع ولن نتمكن من مواكبة المستويات خلال الشهر الكريم، لكن الحقيقة عكس ذلك، ففي رمضان يكون لدينا قوة وعزيمة، فهم لديهم فكر مغاير عنا، والحمد لله مستواي كان أعلى".

اقرأ أيضًا:

سبب تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة