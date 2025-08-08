كتبت-هند عواد:

أعلن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع منة هيكل لاعبة الزمالك السابقة، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء الإعلان عن انتقال لاعبة الزمالك إلى سيراميكا كليوباترا، عن طريق مايكل أوين أسطورة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق.

وظهرت منة هيكل في مقطع فيديو الإعلان عن الصفقة، وهي تتلقى رسائل عن وجهتها المقبلة، قبل أن يظهر أوين عبر مكالمة فيديو ويقول: "ازيكم يا جماعة، معاكم مايكل أوين هنا، يارب كلكم تكونوا بخير، بالنيابة عن منة هيكل، كنت عايز أعلن بس إن منة انضمت رسميا إلى فريق سيراميكا كليوباترا لكرة القدم للسيدات، كمهاجمة فأكيد هتنضموا ليا في إننا نتمنى كل التوفيق لمنة".

