مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

أسطورة إنجلترا أعلن الصفقة.. سيراميكا كليوباترا يضم لاعبة الزمالك (فيديو)

12:23 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

أعلن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع منة هيكل لاعبة الزمالك السابقة، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء الإعلان عن انتقال لاعبة الزمالك إلى سيراميكا كليوباترا، عن طريق مايكل أوين أسطورة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق.

وظهرت منة هيكل في مقطع فيديو الإعلان عن الصفقة، وهي تتلقى رسائل عن وجهتها المقبلة، قبل أن يظهر أوين عبر مكالمة فيديو ويقول: "ازيكم يا جماعة، معاكم مايكل أوين هنا، يارب كلكم تكونوا بخير، بالنيابة عن منة هيكل، كنت عايز أعلن بس إن منة انضمت رسميا إلى فريق سيراميكا كليوباترا لكرة القدم للسيدات، كمهاجمة فأكيد هتنضموا ليا في إننا نتمنى كل التوفيق لمنة".

اقرأ أيضًا:

سبب تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منة هيكل لاعبة الزمالك تنتقل إلى سيراميكا كليوباترا الزمالك سيراميكا كليوباترا
