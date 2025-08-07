كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب النجمة السويسرية أليشا ليمان والملقبة بـ "أجمل لاعبة في العالم" من الرحيل عن صفوف يوفنتوس، بعد موسم واحد فقط من انضمامها.

وبحسب صحيفة “إل بيانكونيرو” أن اللاعبة توصلت إلى اتفاق شفهي مع نادي كومو الإيطالي للانتقال إليه بشكل دائم، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

كانت ليمان انضمت إلى يوفنتوس في صيف 2024 قادمة من أستون فيلا، وساهمت في تحقيق الفريق للثنائية المحلية، بتسجيل هدفين وصناعة هدف خلال 16 مباراة، لتصبح تجربتها مع "السيدة العجوز" على وشك الانتهاء.

والجدير بالذكر أن المهاجمة السويسرية بدأت مسيرتها في نادي يونج بويز، ثم تألقت في الدوري الإنجليزي بقميص وست هام يونايتد، قبل انتقالها إلى أستون فيلا.