إعلان

الأهلي والزمالك.. مواجهة ثالثة مرتقبة في دوري السيدات

كتبت-هند عواد:

09:00 ص 03/12/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    تشاريتي روبن لاعبة الأهلي ضد الزمالك (2)
  • عرض 8 صورة
    رودينا عبد الرسول لاعبة الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 8 صورة
    نادين غازي لاعبة الأهلي ضد الزمالك (1)
  • عرض 8 صورة
    نادين غازي لاعبة الأهلي ضد الزمالك (2)
  • عرض 8 صورة
    الفلسطينية نادين محمد لاعبة الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 8 صورة
    تشاريتي روبن لاعبة الأهلي ضد الزمالك (1)

يضرب الأهلي موعدا الزمالك، في قمة الدوري المصري للسيدات، عندما يستضيف الأبيض في الثانية والنصف عصر السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في تاريخ الدوري المصري للسيدات، مشاركتهما الأولى في البطولة الموسم الماضي.

اللقاء الأول بين الأهلي والزمالك.. البداية حمراء

حسم الأهلي القمة الأولى في تاريخ الدوري المصري للسيدات، عندما فاز على الزمالك بثنائية مقابل هدف، في الجولة الأولى من الموسم الماضي.

وسجلت تشارتي روبن لاعبة الأهلى التي رحلت بنهاية الموسم، أول هدف في تاريخ القمة، ثم أضافت الثاني، قبل أن تقلل سبيستيا اكوى، لاعبة الزمالك، الفارق للأبيض.

القمة الثانية من دون أهداف

جاءت القمة الثانية بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات، في الدور الثاني من الدوري المصري للسيدات، الموسم الماضي، وكانت مرحلة حسم اللقب.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بالتعادل السلبي، وشهدت المباراة طرد مها سامي لاعبة الزمالك، بسبب حصولها على الإنذار الثاني، وأهدرت تشارتي روبن لاعبة الأهلي، ركلة جزاء، في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

الأهلي والزمالك

