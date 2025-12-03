الأهلي والزمالك.. مواجهة ثالثة مرتقبة في دوري السيدات

أخفت على والدها لعبها للكرة.. من هي لمياء بومهدي مدربة مازيمبي للسيدات؟

يضرب الأهلي موعدا الزمالك، في قمة الدوري المصري للسيدات، عندما يستضيف الأبيض في الثانية والنصف عصر السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في تاريخ الدوري المصري للسيدات، مشاركتهما الأولى في البطولة الموسم الماضي.

اللقاء الأول بين الأهلي والزمالك.. البداية حمراء

حسم الأهلي القمة الأولى في تاريخ الدوري المصري للسيدات، عندما فاز على الزمالك بثنائية مقابل هدف، في الجولة الأولى من الموسم الماضي.

وسجلت تشارتي روبن لاعبة الأهلى التي رحلت بنهاية الموسم، أول هدف في تاريخ القمة، ثم أضافت الثاني، قبل أن تقلل سبيستيا اكوى، لاعبة الزمالك، الفارق للأبيض.

القمة الثانية من دون أهداف

جاءت القمة الثانية بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات، في الدور الثاني من الدوري المصري للسيدات، الموسم الماضي، وكانت مرحلة حسم اللقب.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بالتعادل السلبي، وشهدت المباراة طرد مها سامي لاعبة الزمالك، بسبب حصولها على الإنذار الثاني، وأهدرت تشارتي روبن لاعبة الأهلي، ركلة جزاء، في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك