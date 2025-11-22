مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

أخفت على والدها لعبها للكرة.. من هي لمياء بومهدي مدربة مازيمبي للسيدات؟

كتب : هند عواد

08:07 ص 22/11/2025
قادت المدربة المغربية لمياء بومهدي، فريقها مازيمبي الكونغولي للميدالية البرونزية ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد الفوز على مسار بنتيجة 3-1.

ولا يعد هذا الإنجاز القاري الوحيد للمياء بومهدي، إذ أنها قادت مازيمبي إلى منصات التتويج، عندما حققت اللقب الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخ نادي، ومن ثم حصدت جائزة أفضل مدربة في أفريقيا.

من هي لمياء بومهدي؟

لمياء بومهدي وليد يوم 27 سبتمبر عام 1983، في مدينة برشيد المغربية، واكتشفت والدتها موهبتها وحبها لكرة القدم وهي في السابعة من عمرها، وبعد 7 سنوات وهي في عمر الـ14 عاما، انضمت إلى فريق لكرة القدم النسائية.

وقال بومهدي في حوار سابق، إنها أخفت عن والدها لعبها لكرة القدم في البداية، وبعدها انضمت إلى فريق يوسفية برشيد، وخاضت تجربة احتراف في الصداقة اللبناني، وحملت شارة قيادة منتخب المغرب للسيدات.

وحظت لمياء بومهدي بمسيرة ناجحة كلاعبة بين عامي 1999 و2009، قبل أن تتجه إلى التدريب، وبالتحديد فريق الوداد الرياضي للسيدات بين 2015 و2016، كما تولتع تدريب منتخبي المغرب تحت 17 و20 عاما، بين عامي 2017 و2020، قبل أن تتولى تدريب مازيمبي في عام 2023.

لمياء بومهدي مازيمبي للسيدات من هي لمياء بومهدي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

