بالفيديو.. طرد لاعبة بسبب "خنق" منافستها

كتب : هند عواد

01:59 م 29/11/2025
تواجه لاعبة كريستال بالاس رويشا ليتلجون، خطر الإيقاف لفترة طويلة، بعد تعرضها للطرد في مباراة ليستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز فريقها بثلاثية نظيفة.

وتعرضت رويشا ليتلجون للطرد، بعد لقطة عنيفة، بعد مشادة بين لاعبتين، إذ دفعت ليتلجون، هانا كين لاعبة ليستر سيتي، لترد الأخير بدفعة خفيفة.

وبعدها قامت ليتلجون برد فعل "عنيف وغير رياضي"، حسبما وصفته شبكة "ESPN"، وأمسكت بكين من رقبتها وطرحتها أرضا، في حركة شبيهة بخنق الرأس المستخدم في فنون القتال المختلطة "المصارعة".

وأشارت الشبكة، إلى أن مثل هذه المخالفات تعاقب بالإيقاف لثلاث مباريات ويمكن أن تتضاعف المدة.

رويشا ليتلجون لاعبة كريستال بالاس طرد رويشا ليتلجون

