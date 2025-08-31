مدرب SAK يتحدث لمصراوي عن الفوز على بيراميدز وانسحابه من الدوري الماضي

كتبت - هند عواد:

علّق شريف فاروق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي SAK، على الفوز على بيراميدز في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات.

وقال شريف فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد لله على المكسب، البنات كنّ يعرفن أنهن سيفزن في المباراة، وحتى ونحن مهزومون، طوال المباراة كنّا موفقين من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".

وأضاف: "الفريق لديه شخصية كبيرة، حتى ونحن خاسرون 2-1 حتى الدقيقة 80 تمكّنا من الفوز 4-2، وأشكرهن على المجهود. وبالنسبة لنصرة عيد عبد الملك، لم يأتِ عليها كرات كثيرة، لكنها من أفضل حارسات المرمى في مصر. ونضم عناصر لديها خبرة تساعد باقي اللاعبات، مثل كابتن إنجي القائد التاريخي لمنتخب مصر".

واختتم تصريحاته بالحديث عن انسحابه من الموسم الماضي: "كنا نستعد للعب باسم SAK، فقد لعبنا باسم مركز شباب الأميرية لسنوات طويلة، وهدفنا كان اللعب باسمنا، والبداية جيدة، ونسعى للعودة إلى مكاننا الطبيعي الذي كنّا فيه".

جدير بالذكر أن شريف فاروق كان مدربًا لمركز شباب الأميرية، وانسحب من الدوري المصري للسيدات الموسم الماضي قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة، للمشاركة باللاعبات في القسم الثاني مع فريق SAK.