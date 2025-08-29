كتبت-هند عواد

قلب فريق SAK للسيدات، الطاولة على بيراميدز، في الثواني الأخيرة من لقاء شهد عدة أحداث، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وفازت سيدات SAK على بيراميدز، بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، إذ تقدم عن طريق لاعبته نور، قبل أن يعادل بيراميدز النتيجة في نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل بيراميدز التقدم لتصبح النتيجة 2-1، وظلت هكذا حتى آخر 3 دقائق في الوقت الأصلي للمباراة، عندما سجل فريق SAK هدف التعادل، وحصل على ركلة جزاء، تقدم في النتيجة بها، قبل أن يضيف الهدف الرابع.

وشهدت المباراة عدة أحداث، بداية من لقطة حارسة مرمى SAK نصرة عيد عبد الملك، التي ظهرت وهي تصرخ على طريقة رضا عبد العال أثناء تدريبه لطنطا، قائلة: "يالاهوي"، وصولا إلى وجود ابنة أسطورة الأهلي ثابت البطل، ضمن عناصر بيراميدز.

وظهرت لميس ثابت البطل، ابنة حارس مرمى الأهلي التاريخي، في مدرجات المباراة رفقة إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين ببيراميدز.

والسبب في ظهور ابنة ثابت البطل في مباراة بيراميدز، أنها تشغل منصب المشرف العام على ملف الكرة النسائية في النادي.

