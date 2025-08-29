مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات

10:46 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

تستأنف الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز للسيدات، عصر اليوم الجمعة 29 أغسطس، بإقامة 7 مباريات، بينها لقاء الأهلي واتحاد بسيون.

واستهل الزمالك الجولة بمواجهة مسار، في مباراة أقيمت عصر أمس الخميس، وانتهت بفوز مسار بثلاثية نظيفة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات

جاءت مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات، اليوم، كالآتي:

SAK - بيراميدز: 4:30 عصرا

الطيران - إنبي: 4:30 عصرا

زد - وادي دجلة: 4:30 عصرا

المقاولون العرب - مودرن سبورت: 4:30 عصرا

المصري البورسعيدي - بالم هيلز: 4:30 عصرا

الأهلي - اتحاد بسيون: 4:30 عصرا

البنك الأهلي - رع: 4:30 عصرا

