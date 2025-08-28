كتب - نهى خورشيد

حقق فريق مسار فوزاً كبيراً على حساب الزمالك بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رايت تو دريم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات.

وسجلت ثلاثية مسار كل من أليس أوجيبي، لاعبة الزمالك السابقة، وحلا مصطفى، وياسمين عبد العزيز، ليؤكد الفريق حامل اللقب جاهزيته لمواصلة الدفاع عن لقبه.

في المقابل، خاض الزمالك المباراة بتشكيل ضم نورا عبد الحميد في حراسة المرمى، وماهيتاب حسني، علياء عطا الله، كونستانس أشيا، وروميساء أسامة في الدفاع، بينما قاد خط الوسط رحمة شعبان، أمنية عاطف وشروق إبراهيم، واعتمد الجهاز الفني في الهجوم على حنين هشام، رقية مصطفى وفيفامي ماي سراث.

ويأتي هذا السقوط بعد تعادل الزمالك السلبي في الجولة الأولى أمام SAK، في حين واصل مسار بدايته القوية بعدما تفوق في الجولة الافتتاحية على فريق رع بنتيجة 3-1.

ويُذكر أن مسار كان قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الأهلي، الذي أحرز لقب كأس مصر على حساب وادي دجلة.