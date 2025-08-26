كتبت-هند عواد:

تحدثت سالي منصور لاعبة رع للسيدات، عن أزمتها السابقة مع النادي الأهلي، والاختلاف بينها وبين أزمتها الحالية.

ووقعت سالي منصور مع الأهلي في بداية الموسم الماضي، قبل الانتقال إلى الشعلة السعودي، للإخلال بالاتفاق المبرم بينهما، حسبما روت، فيما نشبت أزمة بينها وبين ناديها الحالي رع، لعدم توفير سكن لها.

وقالت سالي منصور في تصريحات خاصة لمصراوي: "علي البشبيشي يقول حاليًا إنني أتغيب بسبب شارة القيادة وعدم حصولي عليها، هو يستغل الأمر لأنه حدث مع الأهلي، لكن في المرة الأولى كان هذا اتفاقًا مبرمًا، لكن هذه المرة لا يوجد اتفاق بشأن شارة القيادة، وأزمتي بشأن توفير السكن".

واختتمت: "كما أن اتفاقي مع الأهلي لم يكن كاملًا، ولم أعطهم كل الأوراق المطلوبة، وبالتالي عندما لم ينفذوا ما اتفقنا عليه رحلت، وهي شارة القيادة، أما رع فقد أعطيتهم كل الأوراق".

اقرأ أيضًا:

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري