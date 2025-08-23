سرقة هواتف وشبيهة أكرم توفيق.. غرائب الموسم الماضي من دوري السيدات

كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على انطلاق الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، الذي يشهد مشاركة الأهلي والزمالك للموسم الثاني في تاريخهما.

وظهر قطبا الكرة المصرية لأول مرة في دوري السيدات، الموسم الماضي، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقية.

وشهدت النسخة الماضية، العديد من الوقائع الغريبة، بداية من تأجير ملعب إحدى المباريات وانسحاب الفرق، وصولا إلى شبيهة أكرم توفيق لاعب الأهلي، وسرقة هواتف لاعبات فريق مركز شباب البرجاية.

تأجير الملعب للأهلي وانسحابات متكررة

قبل انطلاق الموسم الماضي بيوم، أعلن فريق الأميرية الانسحاب من الدوري المصري للسيدات، وفي الجولة الأولى تم إلغاء مباراة دلفي وإنبي، التي كان مقرر إقامتها على ملعب الأول بالإسكندرية.

وألغيت المباراة، رغم وصول الفريقين وحكام اللقاء، بسبب تأجير الملعب لأكاديمية النادي الأهلي، كما انسحب فريق اتحاد بسيون في الجولة الثانية، بعد تلقي 7 أهداف من مسار في الشوط الأول.

وبعد انتهاء 4 جولات من الموسم الماضي، اعتذر دلفي عن عدم استكمال المسابقة، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة على الفريق وحرمانه من المشاركة في البطولة لموسم.

سرقة هواتف لاعبات البرجاية

شهدت مباراة فريق مركز شباب البرجاية أمام مدينة نصر واقعة غريبة في القسم الثالث، إذ تعرضت لاعبات الأول لسرقة هواتفهن المحمولة من داخل غرفة خلع الملابس، ما أدى إلى توقف المباراة رغم تقدم الفريق بثلاثية، وتوجهت اللاعبات إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وكشف حمادة لوشا، المدير الفني لفريق سيدات البرجاية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "التحقيقات ما زالت مستمرة، وحتى الآن لا جديد. في ظل هذا الوضع البنات قد لا يستطعن استكمال مشوارهن في كرة القدم، إحدى اللاعبات سرق هاتفها الجديد، والبقية في حالة نفسية سيئة جدًا بسبب الواقعة، خاصة أنهن لا يحصلن على رواتب بل فقط على بدل تنقلات".

شبيهة أكرم توفيق

تصدرت الفلسطينية نادين محمد لاعبة فريق سيدات النادي الأهلي، "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي الموسم الماضي، بعد تداول صورها بين الجماهير، التي شبهتها بأكرم توقيق لاعب الأهلي السابق.