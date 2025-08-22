10 صفقات ومدرب الأهلي السابق.. كيف استعدت سيدات الزمالك للموسم الجديد؟

كتبت-هند عواد:

دعم الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري للسيدات 2025-26.

وتعاقد الزمالك مع بديل عادل حسين الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي، وتولى علي السعيد مدرب ناشئات الأهلي السابق، بدلا منه.

وضم الزمالك 10 لاعبات خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وهم: شروق إبراهيم من البنك الأهلي، جيــان عبدالنـبي مـن DSA UNITED الأمـريـكي، ملك عادل من المعادي واليخت، البنينية فيفامي ماي سراث، الغـانيـة كونســتانـس أشيــا، الكــينيـة كــاتريـن أمــو أرينجـــو، فـريدة أمير وجـومـانا كـورديـة إعارة من زد، رومـيـسـاء من وادي دجلة، مـنـة سنــد.