حارسة برينتفورد السابقة.. كيف استعد الأهلي للموسم الجديد من الدوري المصري للسيدات؟

04:35 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

دعم الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، صفوفه بـ6 صفقات قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري للسيدات.

وينطلق الدوري المصري للسيدات موسم 2025-26، يوم الأحد المقبل 24 أغسطس، ويحل الأهلي ضيفا على بالم هيلز في الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتعاقد الأهلي مع 6 لاعبات وهم، عزة الفولي حارسة زد وبرينتفورد السابقة، الفلسطينية نور يوسف، الغانية ميرسي أتوبرا، إيمان حسن مدافعة الهلال السعودي السابقة، أسماء علي لاعبة ريو آفي البرتغالي السابقة، وسارة خالد لاعبة مودرن سبورت.

كما أقام الأهلي معسكرا إعداديا خلال الفترة الماضية، في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للبطولة، وبحثا عن ثاني بطولاته عقب الفوز بكأس مصر الموسم الماضي.

صفقات الأهلي الأهلي سيدات الأهلي لاعبات الأهلي الدوري المصري للسيدات
